نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:
كشف المخرج امير رمسيس عن موعد طرح فيلم حظر تجول للجمهور بعد مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
قال الفنان هشام جمال ان اصعب لحن قدمه كان خاص بأغنية حكاية واحدة لدنيا سمير غانم في فيلم هيبتا ، لان الاغنية فيها أكثر من حالة ومشاعر كثيرة.
قال الفنان سمير غانم، إنه لم يجبر ابنتيه دنيا وإيمي على دخول مجال الفن، مضيفا أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، شخصيتها طيبة جدا.
قال الفنان هشام جمال إن علاقته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بدأت في إعلان ارسم قلب سنة ٢٠١٦، عندما طلب منه المشاركة ولم يتأخر، وقبل التصوير تحدث معه عن فكرة الإعلان، وتحدثا في أمور أخرى وأعجب به وبأفكاره وأعطاه رقم هاتفه وعزمه على شرب القهوة.
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يشارك هذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ١٣ للمهرجان القومي للمسرح المصري بـ 5 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية، حيث يقدم كل عرض لليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه ادارة المهرجان خلال أيام ، حيث تم اختيار العروض من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاد متخصصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| موعد طرح حظر تجول.. وسمير غانم: رامي رضوان برنس وحسن الرداد يتحط على الجرح يطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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