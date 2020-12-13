بصورة زفافهما.. مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد مجدي كامل

احتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت مها أحمد على الصورة قائلة: "كل سنه وانت طيب يا غالي يا اخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى كل سنه وانت اطيب واحن واعظم زوج واب كل سنه وانت قدوه لكل محبينك كل سنه وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت كل سنه وانا وولادى فخورين بيك كل سنه وانت فحياتنا وفحياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

وقدمت الفنانة مها احمد، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني، كان من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل م كلثوم، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن كان مسلسل "رسايل" أحدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت قد نشرت الفنانة مها أحمد صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت خلالها رفقة زوجها الفنان مجدى كامل، وابنهما، من فرح الفنانة هنادى مهنا.

وكتبت معلقة على الصورة: "مبروووك الف مبروك بنوتى القمر هنادى مهنى واجمل عريس احمد خالد صالح ربنا يتمم بخير".

وأقيم حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

من جانب آخر، كان قد فاجأ عادل نجل الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد متابعيه على موقع إنستجرام، حينما أعلن أنه يعيش مؤخرًا" أوحش أيام حياته" على حد وصفه، مستعرضًا أسباب هذا الشعور حينما أكد أنه مريض دون التوصل لعلاج أو معرفة سبب مرضه فى الأيام الأخيرة، بالإضافة لشعوره بالحزن بعد أمور كثيرة تعرض لها مؤخرًا.