بإطلالة جديدة.. راندا البحيري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وحظيت الصورة بإعجاب متابعيها على انستجرام.



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مفيش حاجة تضايقني ..راندا البحيري ترد على انتقادات السوشيال ميديا.. فيديو اقرأ أيضا:مفيش حاجة تضايقني ..راندا البحيري ترد على انتقادات السوشيال ميديا.. فيديو وتشارك راندا البحيرى فى فيم "أسوار عالية". فيلم أسوار عالية هو فيلم اجتماعى وتتبع أحداثه مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يتناول عالم تجارة المخدرات وآثارها السلبي في المجتمع. "أسوار عالية" .. تأليف أمل عفيفى .. بطولة رانيا يوسف أحمد العوضى راندا البحيرى، إنتصار، عبد العزيز مخيون ياسمين رحمى .. مدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوى.

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