شاهد نجمات يدعمن دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

لقى خبر انفصال الفنانة دينا الشربيني عن زوجها النجم عمرو دياب ، اهتمام نجمات الفن والمشاهير اللاتي أعربن عن حبهن لـ "دينا" ودعمهن الشديد لها.

وكان أولهم زوجة الفنان احمد الفيشاوي، التي نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، وكتبت عليها: "ست البنات وخفيفة الروح، وجميلة الطلة، طيبة قلب واحترام، وبنت جميلة ناعمة، ونجمة وموهوبة من يومها".

من جانبها ، وحهت الفنانة وفاء عامر رسالة الى دينا الشربيني قائلة:" انت موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي .. مخلصة وجدعة - لقيتني عايزة أكتب كده ".

وعلقت الفنانة مادلين طبر على خبر انفصال الفنان عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني ، وذلك خلال مشاركتها في احدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢.

وقالت مادلين طبر، ان دينا الشربيني تستحق من عمرو دياب بعض التضحيات ولكن في نفس الوقت قد يواجه عمرو دياب ازمة كبيرة بحصول زوجته السابقة زينة عاشور على نصف ثروته حال زواجه رسميا.

وأشارت مادلين طبر الى انها تتمنى الصلح بين الطرفين لانها احبت كثيرا قصة حبهما والاغاني التي قدمها عمرو دياب لدينا الشربيني مثل برج الحوت ويوم تلات.