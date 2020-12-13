عبد الله الرويشد يطرح أغنيته الجديدة "هجرتك"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان عبد الله الرويشد​ أغنيته الجديدة "​هجرتك​" على يوتيوب، وهي من كلمات علي مساعد، الحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد علي.

ويقول مطلع الأغنية: "هجرتك غصب مو مني، عسى بفراقنا، خيره كثير اشياء بالدنيا نبيها، بس نخليها طلبتك لا تعاتبني.."

وكان عبّر عبد الله الرويشد مؤخرا عن اعجابه الشديد بألبوم الفنانة السورية أصالة الجديد بعد ان استمع اليه وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: اليوم استمعت للالبوم واستمتعت انطربت وانفعلت وقلت اااااااه يا صولا تاخرت ولكن مكتوب وجا بوقتو مبروك الالبوم غاليتي أصالة".