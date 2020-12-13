تكريم يسرا والحلاني وحكيم والمشاهير فى «نجم العرب».. صور

شهد مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم مساء أمس السبت تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام ٢٠٢٠، وذلك داخل فندق الماسة.
كان ضمن المكرمين يسرا ، عاصي الحلاني ونجله الفنان الشاب الوليد ، حكيم ،شيري عادل ،حنان مطاوع ، زينه ،رامي صبري ، أحمد زاهر ،الاعلاميه دعاء عامر ،المخرج سامح عبد العزيز ،بيومي فؤاد ، هنا الزاهد ،شيكو ،هشام ماجد ،هنادي مهنا ، أحمد خالد صالح ،حنان مطاوع ،المخرجة شيرين عادل ،انجى المقدم ،جميلة العوضى ، رامى جمال ، المنتج ليد منصور ومهندسة الديكور رباب ابراهيم ،المخرج وائل إحسان، أحمد حاتم .. غيرهم من نجوم الفن والمشاهير .
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