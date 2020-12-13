نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال يكشف كواليس أغنية "بطل الحكاية" و"نفس الحروف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ادى فريق وندرز لذوى الهمم عيد الرحمن و ندى و هشام مع الفنان هشام جمال اغنية " بطل الحكاية " والتي غناها النجم حيين الحسني بجوارهم علي المسرح ، وايضا قدموا باقة من اغنياتهم خلال استضافتهم مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة

وعن اغنية نفس الحروف فالزهراني جمال ان البداية كانت من الأستاذة امل مودة رئيس الجمعية المصرية لذوى الاحتياجات الخاصة تواصلت معي و طلبت منى اعمل اغنية و يكون فيها دنيا سمير غانم فقولت ليها ان دنيا شغاله في فيلم و عندها تصوير شبه يومى ، و انا هعمل ليكم الاغنية هدية .

و يشا القدر ان الفيلم يتأجل و دنيا سمير غانم تبقى فاضية و عرضت عليها الفكرة بس قولت ليها دورك هيبقى صغير في الاغنية ، فقالت لى انا لو هقف بس معاهم من غير ما اغنى موافقة .

و عملنا الاغنية و كسرت الدنيا ، و عبد الرحمن قبل ما يظهر في الاغنية و تحقق نجاح انا كنت مؤمن بيه اتفقت معاه و مضيت عقد لانه موهبة قوية ، و من بعده جاءت فكرة الفرقة و تعاقدت مع هشام و ندى ، و انا بتعامل معاهم انهم نجوم و هقدم ليهم كل الإمكانيات اللى بقدمها لدنيا سمير غانم او اى فنان بشتغل معاه ، و اى موهبة من ذوى الهمم هتظهر انا هقف معاها و مش هسيبها .