مدحت العدل يتصدر مؤشرات البحث جوجل بعد الاعلان عن ترشحه لانتخابات رئاسة...

تصدر السيناريست مدحت العدل مؤشرات البحث في جوجل بعد الاعلان عن ترشحه لانتخابات رئاسة نادي الزمالك، وذلك خلال ظهوره في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

وأشار مدحت العدل إلى أن السوشيال ميديا سبب في حدوث انفلات أخلاقي، لافتا الى أن مميزات السوشيال ميديا أكثر من عيوبها.

وصنع الكاتب مدحت العدل أمجادا في عالم السينما والتلفزيون، ولكنه ترك بصمة قوية في عالم الغناء فلم يكتب العدل للحب والعشق فقط بل تميزت أغانيه بالحديث عن الحرية.

ومن أهم أغاني مدحت العدل العالقة في اذهان الناس :

-شبعنا من التمثيل التي غناها الفنان اللبناني فضل شاكر لتتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وحققت نجاحًا كبيرًا.

-الناس العزاز التي قامت بغنائها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لمسلسل " لاعلى سعر" وحصدت أفضل تتر في 2017.

-رصيف نمرة 5 : غناها عمرو دياب ضمن أحداث فيلمه "آيس كريم في جليم" وهو أول فيلم قام العدل بتأليفه.

-متخافيش: هي إحدى الأغنيات التي ساهمت في صناعة نجومية عمرو دياب في بدايته الفنية.