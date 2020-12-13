شاهد.. طارق صبرى يشارك متابعيه بصورة من حفل ختام مهرجان القاهرة

شارك الفنان طارق صبرى متابعيه بصورة له من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق طارق صبرى على الصورة قائلا "من ليلة الإغلاق". وانطلقت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، التزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.

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