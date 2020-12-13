رامي جمال يشارك جمهوره صور تكريمه بمهرجان نجم العرب

شارك الفنان رامي جمال صورا جديدة له من مهرجان "نجم العرب"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

ويظهر في الصور رامي جمال، مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود، وقميصا باللون الأبيض مع بيبيون باللون الأسود، ممسكا بجائزته في يديه.

وعلق رامي جمال على الصور قائلا: "امبارح من تكريم مهرجان نجم العرب عن جائزة أحسن فنان شامل وأحسن فيديو كليب.. شكرا للجمهور اللي ادالنا صوته.. شكرا لإدارة المهرجان".

وجاءت التعليقات من المتابعين له كالآتي:

- تستاهل كل حلو.

- مبروك يا نجم.

- موفق دائمًا.

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

وكتب رامى، عبر حسابه على "تويتر": "من التحديات اللى قررت خوضها إنى أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصرى صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".

ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، فى 6 أغنيات ضمن ألبوم رامى جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور فى تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقى فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.

ولم تكن تلك المرة الأولى الذى يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "أنا لوحدى" من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، "مش ملاحظ حاجة"، من كلمات أحمد المالكى، و"بيهم كلهم"، من كلمات أحمد المالكى، و"تسد النفس" من كلمات جمال الخولى، وغيرهما.

والفنان رامي جمال كشف عن إجراء والده عملية جراحية، وطلب من الجمهور الدعاء له.

وغرد رامي جمال من خلال حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا: "اللهم اني استودعتك أبي، فاحفظه بحفظك المتين، ورده لنا سالمًا معافى، يُجري والدي اليوم عملية جراحية.. فأسألكم الدعاء."