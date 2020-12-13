الفنان أحمد فريد يطلق "رحلة الروح" بقاعة بيكاسو في الزمالك

القاهرة - محمد ابراهيم - إفتتح الممثل و الفنان التشكيلي د.أحمد فريد معرضه الجديد الذي يحمل عنوان "رحلة الروح" وذلك مساء اليوم السبت بقاعة بيكاسو في الزمالك ويكتب حتي الأول من يناير القادم.

وعن عنوان المعرض يقول فريد :"تنطلق الروح من مصدرها برحلتها الحياتيه الي الكائن الإنساني لتخرجه من صمته المظلم الي ميلاد نوراني يسري فيه الحياه كما يسري تيار كهرباء يبدد الظلام نور فيشع في اركان المعموره لإظهار الاشياء ليهدي بها الانسان ، كذلك الروح تسري في الانسان بكل ما يحمل من صفات جامعه دون الخلائق بنورانيتها اينما كان وحيث كان فيحيها بها وبها الحياه ، فعندما يرتقي الانسان ويسمو بروحه فتميل الروح لهذا المقام وتشدو وتحلق بصاحبها في نور الفضاء ، فتتوائم مع النفس الملهمه فيصعد بها الي طاقة الابداع"

وفي مجال التمثيل شارك أحمد فريد مؤخرا بدور مميز "شريف " بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام والفنانة داليا البحيري والفنانة دلال عبد العزيز وإخراج رامي إمام .

والمعروف أن أحمد فريد ممثل واعلامي وفنان تشكيلي ولد فى الاسكندرية فى بيت فنى أهله للاهتمام بموهبتة ثم التحق بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك بجامعة الاسكندرية وتخرج منها عام 2002 وفى 2008 حصل على شهادة الماجيستير عن " الرمزية فى الفن " بتقدير امتياز وفى عام 2014 حصل فريد على شهادة الدكتوراه فى فلسفة الفن من جامعة سان فرانسيسكو

تعددت مواهب فريد فى عمر مبكر اهلته للدخول فى انواع الفنون المختلفة كالفن التشكيلى والتمثيل والاذاعة ، وبالرغم كل هذه المواهب المتعددة لكنة فى نفس الوقت عضو هيئة تدريس بجامعه الاسكندرية

فقد قام بعدة انجازات فقد مثل مصر فى سويسرا فى عام 1991 وعام 1994

كما اقام ايضأ معارض فني فى دول مختلفة مثل فرنسا ، كاليفورينا و نيويورك ، تونس ، الكويت ، ودبى ، ايطاليا

وفى عام 2014 تم اختيارة كسفير للنوايا الحسنة ، كما ان له مقتنيات بوزارة الثقافة ومقتنيات خاصة فى مصر وامريكا و فرنسا والمغرب والكويت وتونس

اما عن اعمال فريد الفنية فترى له بصمة خاصة به يؤكد فيها دائما عن الانسانة وعلاقة الانسان بالروح والكون مستخدما رسالتة فترى شخوصة لها اعيون تخرج عن المألوف مؤكدة تواصلها بالكون والطاقة التى تشع منها .

كما حصل على

•جائزة وشهادة تقدير من جمعية الهلال والصليب الاحمر بمعرض جنيف الدولى بسويسرا

•مقتنيات خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية

•مقتنيات خاصة فى فرنسا

•شهادة تقدير من المنظمة الفرنسية للمعرض الدولى للفنون والثقافة ( فنانين عبر الحدود )

•شهادة تقدير من المنظمة الفرنسية للمعرض الدولى للفنون والثقافة

•شهادة تقدير من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

•درع وشهادة تقدير من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

•شهادة تقدير وجواب شكر من رئيس جامعه الاسكندرية

•شهادة تقدير من (Abri le fotre Dame - des - Sans-Paris)

•جائزة TV Award من موقع سيتيزين تى فى Citizen TV.com

•تكريم خاص ودرع تكريم من الجمعية المصرية التونيسية

•جائزه الرسم بصالون الشباب - اتيليه اسكندريه.

•جائزه وشهادة تقدير للرسم - صالون ناجي .

•جائزه وشهاده تقدير - نادي روتاري .

•الجائزه الاولي للرسم - صالون ناجي

•الممثل الأكثر أناقه " مهرجان القاهره للموضه " ٢٠١٧