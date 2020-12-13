القومي للسينما يبدأ تصوير الفيلم التسجيلي " ظل الشهيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لتوثيق حياة الشهداء وإبراز دورهم البطولي فى الدفاع عن الوطن، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، عن البدء في تصوير الفيلم التسجيلى "ظل الشهيد" للمخرج عاطف شكري .

تتناول أحداث الفيلم كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل، الذي يروي حكاية ١٨ شهيد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد قوي الإرهاب والتطرف المتربصة بالوطن، كما يلقي الفيلم الضوء علي لحظات تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأسر الشهداء و ذويهم ، ومدي تأثير تلك اللحظات في حياة أبناء الشهداء الذين شعروا بالفخر بذلك التكريم .

كما يلقى فيلم "ظل الشهيد " الضوء على بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة هؤلاء الأبطال وكيف أنهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد، والفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما تحت إشراف المونتيرة منار حسني مدير عام الإنتاج بالمركز، ويشارك بالفيلم مديرا التصوير مصطفى نبيل وبسام إبراهيم، ومهندس صوت عمرو عصام، آرت ديريكتور هبه عزام، مديرا الإنتاج جيهان إبراهيم وأحمد رفاعي .