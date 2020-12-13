طارق صبري ينضم لقائمة أبطال مسلسل "الاختيار 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان طارق صبري على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، إسلام جمال، هادى الجيار، أحمد شاكر عبد اللطيف، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ومن المُقرر عرضه في رمضان المقبل.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار.

والجدير بالذكر أن الفنان طارق صبري ينتظر حاليًا عرض فيلم "باركود 615"، وهو بطولة إبرام سمير، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سامية الطرابلسي، أحمد عزمي، راندا البحيري.