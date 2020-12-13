الإعلامية شريهان أبوالحسن فى زيارة لمستشفى الثدي التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧

القاهرة - محمد ابراهيم - فى إطار المساندة و الدعم النفسى ، زارت الإعلامية شريهان أبوالحسن مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام ٧٧٧.

وقامت بعمل جولة تفقدية بصحبة الدكتور عماد شاش مدير المستشفى واشادت بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء وفريق التمريض، واضافت انها فخورة بوجود هذا الصرح الطبى القومى العظيم الذي يقدم خدمة العلاج مجانا لكل مريضات السرطان فى مصر ، وأبدت إعجابها الشديد بالصيدلية الإكلينيكية الموجودة داخل المستشفى.

و دعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للأورام ٧٧٧ لإنقاذ حياة كل مرضى السرطان في مصر.