في عيد ميلاد تايلور سويفت.. أجرأ تصريحاتها ورسالتها النارية لـ كيم كاردشيان

النجمة العالمية تايلور سويفت التي يصادف اليوم، الأحد 13 ديسمبر، عيد ميلادها، حيث تكمل عامها الـ31، وتعد واحدة من أهم نجمات الغناء في العالم وصاحبة الأرقام القياسية في الجوائز والمبيعات.

وفي عيد ميلاد تايلور سويفت، نرصد أجرأ تصريحاتها عن حياتها وأزمتها مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان والمواقف الغربية التي تعرضت لها:

- خرجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت عن شعورها بسبب سؤال وجهه إليها صحفي في موقع RTL الألماني حول رغبتها في الإنجاب وتحقيق حلم الأمومة مع اقتراب بلوغ عمر الـ 30، وقالت تايلور، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية: "أظن أن هذا السؤال لم يتم توجيهه للرجال عندما يبلغون الـ30 لذلك لن أجيب عليه".

- هناك أشخاص وصفوني بالثعبان -،في إشارة منها إلى نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان - وتسببوا لي في إيذاء نفسي، لذلك عليهم الاعتذار لي لأنني تعرضت لتنمر بسببهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت تايلور إلى أنها تخطت هذا الأمر والسخرية منها بظهور ثعبان "كوبرا " في إحدى حفلاتها الغنائية ضمن جولة reputation، مصرحة: "كدت أموت من الضحك، وأتحول لثعبان في الحياة إذا لزم الأمر القيام بذلك".

- بذلت مجهودًا كبيرًا لكي أقنع عقلي بتقبل شكلي وجسمي إذا زاد وزني، وألا أسعى وراء النظم الغذائية القاسية الخاصة بـالدايت لأنه أمر خطير على الصحة، ولذلك أتقبل شكلي وهيئتي كما هي.

- الابتعاد عن الأشخاص المزعجين والذين يتسببون لي في إيذاء نفسي ومعنوي ويستفزوني طوال الوقت، ليس قسوة مني بل لأنه حقي أن أبتعد عن الأشياء التي تؤذيني، فهؤلاء الأشخاص أمنحهم "بلوك".

-عند عودة السرطان مجددا لوالدتي أيقنت أن هذه هي المشاكل الحقيقية، وأن أي أمور أخرى ليست أزمة أو مشكلة بالنسبة لي وإنما أمور تافهة.