بعد خسارة الانتخابات الأمريكية.. حقيقة انفصال كيم كارداشيان عن كاني ويست

حسمت صحيفة ديلي ميل البريطانية الجدل المثار حول انفصال نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست، حيث ترددت تلك الشائعة كثيرا خلال عام 2020.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان كاني ويست وكيم كارداشيان لم ينفصلا بل يفضل كل منهما التركيز على حياته العملية ، لافتة إلى أنهما لا يتدخلان في شئون بعضها البعض.

وأضافت الصحيفة البريطانية ان الثنائي الشهير نجا من مشاكل زوجية كبيرة خلال الصيف وسط مشاكل الصحة العقلية المستمرة لكاني ومحاولته الفاشلة في خوض معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.

ورغم مرور 4 سنوات على وقوع حادثة سرقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان التي شغلت العالم، خرجت تفاصيل جديدة على لسان المخطط الرئيسي لجريمة السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال Aomar Ait Khedache في تحقيقات الشرطة إن منشورات كيم كارداشيان على السوشيال ميديا، وبالأخص موقع "إنستجرام"، سهلت عليهم التخطيط لجريمة للسرقة لأن صورها أعطت كل المعلومات عن مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 8 ملايين ونصف المليون دولار أمريكي.

وأضاف السارق: "كيم كارداشيان كانت هدفا سهلا بالنسبة لنا لأنها كانت تمد إلينا معلومات عن مقتنياتها وأماكن تخزينها، نحن اعتبرنا هذه السرقة هدية من الإنترنت".

وتابع: "أشكرها لأنها لم تتوقف عن نشر صور ومنشوارت عن مجوهراتها، وأيضا كان موعد وصول كيم كارداشيان لباريس نشر في الجرائد".