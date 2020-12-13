مفاجآت جديدة في أوبريت الإمارات المنتظر..ريهانا تجتمع مع أصالة والجسمي والنجوم العرب

مفاجآت جديدة في الأوبريت الغنائي المنتظر طرحه العام المقبل احتفالاً بمرور 50 عام على تأسيس دولة الإمارات، وكشف صناع الأوبريت عن انضمام عدد من النجوم العرب بجانب النجمة العالمية ريهانا.

تفاصيل أوبريت الإمارات لريهانا مع بلقيس والجسمي والنجوم

وكشف الملحن فهد الناصر عن مفاجآت جديدة في الأوبريت الغنائي الذي يجهزه للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 50، العام المقبل، وقال في تصريحات له مع برنامج "ET بالعربي"، إن هناك عدد كبير من النجوم العرب سيشاركون في الأوبريت الغنائي ومنهم الفنان حسين الجسمي وراشد الماجد وبلقيس وماجد المهندس وأصالة ونوال الكويتية.

عزيزة جلال في أوبريت الإمارات مع النجوم العرب

ومن المفاجآت الجديدة التي كشف عنها فهد الناصر، انضمام الفنانة الكبيرة عزيزة جلال إلى نجوم الأوبريت، بالإضافة إلى احتمالية مشاركة الفنان عبد المجيد عبد الله أيضاً، وقال إن العمل يحمل مزيجاً بين اللون الشرقي والخليجي والغربي، وأشار إلى انه سيبدأ باللون الخليجي والإماراتي بحسين الجسمي والنجوم العرب قبل أن ينتقل إلى الإيقاع الغربي البحت للنجمة ريهانا، وأشار إلى ان المستمع لن يشعر بهذا الانتقال لأن العمل سيحمل روح موسيقية واحدة.

وقال فهد الناصر إن العم عبارة عن مشاعر ستتغنى في حب الإمارات، وكشف عن وجود مجهود شاق من أجل تسجيل أصوات المطربين خاصة المطربين الأجانب، وذلك بسبب ترجمة الكلمات العربية لتناسب الأغنية وأصواتهم، بالإضافة إلى عمل مزج الموسيقى الخليجية مع الغربية، وقال إن الأوبريت من كلمات الشاعرة الغالية وإشراف الشاعر فهد المشيري، ومن المتوقع أن تعلن تفاصيل وأسماء جديدة في الأوبريت خلال الفترة المقبلة.

النجوم يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي

وشارك عدد من نجوم الغناء العرب هذا الشهر في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي 49، وأحيا عدد منهم حفلات غنائية متنوعة، وأبرزهم الفنان حسين الجسمي والذي احتفل مع الجمهور في الشارقة على مسرح المجاز، في حين احتفلت بلقيس مع المطرب محمد الشحي بهذه المناسبة في حديقة برج بارك بدبي، واحتفلت المطربة شمة حمدان وعيضة المنهالي باليوم الوطني في حديقة البرج بدبي.