شاهد.. محمد عبد الرحمن يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي بمهرجان نجم العرب...

حصل النجم محمد عبد الرحمن " توتة" على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens والذى كرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاحا خارج مصر وعلى مستوي الوطن العربي.

وقد اقتربت إيرادات فيلمه الخطة العايمة من الـ 10 مليون جنيه، والرقم يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا، ومؤخرًا تسلم محمد عبد الرحمن جائزة أفضل مسلسل أونلاين في استفتاء وشوشة عن مسلسلة الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم.

وبدأ محمد عبد الرحمن مسيرته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.