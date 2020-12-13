فيديو قديم لـ فيفى عبده يثير التساؤلات عن حالتها الصحية

أثارت النجمة فيفى عبده الكثير من التساؤلات حول حالتها الصحية بعد ما أعلنت منذ فترة أنها تتلقى العلاج الفترة الماضية وترقد فى منزلها، وتم نشر فيديو لنجمة عبر صفحتها الرسمية "انستجرام" الساعات الماضية، وهى تتحدث مع جمهورها وتقول الكلمات الذى اعتاد الجمهور عليها وهى "صباح الفل عليكو ياقشطات ياعسلات من مصر أم الدنيا".

يذكر أن فيفى عبده طمأنت متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام على حالتها الصحية، وذلك بعدما طلبت من متابعيها الدعاء لها خلال الفترة الأخيرة بسبب مرضها، ونشرت تسجيلا صوتيا نفت فيه كل ما تردد بشأن ما قيل عن مرضها، وقالت إنها تعانى من آلام فى الظهر فقط ويتم معالجتها داخل منزلها بعكس ما يتم إرساله لها من شائعات حول حالتها الصحية.

وأضافت فيفى، فى الوقت ذاته، أنها كانت بوقت من الأوقات لا تتمكن من المشى على قدميها قائلة، "حرام اللى ناس كتباه بخصوص مرضى، مطلعين عليه اشاعات كتيرة جداً".

يذكر أن فيفي عبده كشفت قبل أيام عن مرورها بأزمة صحية فى الوقت الحالى دون ذكر تفاصيل، وظهرت فى فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية، وتقول: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".

وتابعت وقتها:"ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول"، وتفاعل الجمهور معها وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة للتفاعل معهم كعادتها.