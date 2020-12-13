صحفية "دوت الخليج الفني" تتحدث عن "القاهرة السينمائي".. وتؤكد: تكريم وحيد حامد أضاف للمهرجان

القاهرة - محمد ابراهيم - إستضافت الإعلامية داليا أمين، الزميلة يارا أحمد الصحفية بموقع "دوت الخليج الفني" وذلك في برنامجها "نهارك سعيد"، والذي يذاع على قناة نايل لايف.

وقامت داليا بالحديث عن الإيجابيات والسلبيات عن مهرجان القاهره السينيمائي وتناقشت مع يارا أحمد عن أهم اللقطات والأحداث المُميزة خلال المهرجان وعن الإجراءات الإحترازية.

وأوضحت" يارا" أن مهرجان القاهره السينمائي مهما اختلفت الآراء حوله هذا العام إلا أنه مميز جداً هذا العام ونظراً لظروف إنتشار فيروس كورونا أخذت الكثير من الاجراءات الإحترازية الصارمه من خلال القائمين علي المهرجان وأهتموا بتقليل الأعداد لتلافي حدوث العدوة أو الإصابة بالفيروس .

وقالت "يارا" إن وزارة الصحه كان لها دور أساسي وفعّال في تأمين المهرجان صحياً حيث أنها وفرت مكان مخصص للتعقيم والكمامات والكحولات والأشياء اللازمه لتجنب حدوث الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن من ضمن الإيجابيات التي حدثت هذا العام أيضاً هي تنظيم الندوات وتقليل الأعداد وبرمجه الأفلام والإلتزام بالاجراءات الإحترازية في المهرجانات والمعارض الفنية والعروض الخاصه للأفلام. .

وأوضحت يارا أن من ضمن الأشياء المهمة في المهرجان هي معاملة المركز الصحفي للمهرجان والقائمين عليه وأكدت انه كان هناك مجهود واضح بالاضافه للمجهود الذي بذل في إختيار وبرمجة الأفلام هذا العام.

وعلقت" يارا" علي الفيديو كونفرنس الذي تم وإستضيف من خلاله المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد حيث أنه لم يتمكن من حضور مهرجان القاهره السينمائي ولكن تمت استضافه مع مروان حامد من خلال خاصية الفيديو كونفرنس حيث أنه شارك في مهرجانات عالميه أخرى ولكن لم يتمكن من المجيء إلى مصر بسبب الإجراءات الإحترازية وان وهذه كانت من ضمن إيجابيات المهرجان حيث أنها مكنت الضيوف الذين لم يستطيعوا حضور المهرجان بالمشاركه فيه من خلال فيديو .

وتحدثت" يارا" عن تنظيم الندوات وقالت بأن تنظيمها في غاية الصعوبة خصوصاً وسط إنتشار فيروس "كرونا " والإلتزام بالإجرائات الإحترازية حيث أنه أقيمت العديد من الندوات علي مسرح "وي" وذلك خلال مهرجان القاهره السينيمائي ومن ضمن الندوات التي أقيمت ندوه للفنان أحمد مالك وندوه اخري قدمتها الاعلاميه ريا ابي راشد واستضافت خلالها الفنانة مني زكي.

وأقرت " يارا" أن من ضمن السلبيات التي واجهها المهرجان هذا العام بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في تقليل أعداد الحضور وإحتكار التذاكر لصالح الرعاة ويوم الإفتتاح لم يتم توفير تذاكر للصحفين ولكن تم تصليح الوضع في اليوم التالي.

وعن تكريم الكاتب وحيد حامد قالت "يارا "انه شخصية وقيمة وقامة عظيمة جداً فالجميع سعد بهذا التكريم لأنه كاتب عظيم يستحق التقدير.

وبالنسبة للتحديات التي واجهتها جمهوريه مصر العربيه في إقامتها لمهرجان بهذا الحجم وسط جائحة كورونا فهذا تحدي عظيم حيث ان مصر هي مصنع السينما وإستطاعت إقامة مهرجان بهذا الحجم مع الأخذ في الإعتبار إجراءات السلامة والصحة.

واضافت "يارا" بخصوص عدم تكريم الفنانين في مهرجان القاهره السينيمائي بحجه عدم تقليد مهرجان "الجونه" بأن هذا لا يجوز حيث ان الفنان محمود ياسين قامه كبيرة ووجب تكريمه لما له من أعمال سينيمائيه وتليفيزيونيه رائعة ولكن محمد حفظي تدارك ذلك في حفل الختام وأعتذر واقر بخطئه في عدم تكريمه للفنان محمود ياسين".