رامي جمال يفوز بجائزة أفضل فنان شامل في مهرجان نجم العرب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان رامي جمال عن سعادته الكبيرة بسبب فوزه بجائزة أفضل فنان شامل من مهرجان نجم العرب،

وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر رامي جمال مجموعة صور له أثناء تكريمه، وعلق عليها قائلاً :"بالأمس من تكريم مهرجان نجم العرب عن جائزه أفضل فنان شامل وأفضل فيديو كليب، شكرًا للجمهور اللي ادالنا صوته، شكرًا لإدارة المهرجان".

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم.