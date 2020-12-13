منة فضالي لجمهورها:" الرضا أساس البهجة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي صورتين لها، وذلك من تكريمها أمس من مهرجان نجم العرب، وظهرت في الصور وهي مُرتدية فستان كط طويل باللون الأحمر، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.

وعلقت منة فضالي على الصور قائلة :"أشياء بسيطة جدًا لإضفاء البهجة بداخلك، فقط كن راضيًا بما لديك، راضيًا عن مصيرك وآمن بسعادتك".

وفي سياق آخر، يُعرض لمنة فضالي حاليًا عبر إحدى القنوات العربية مسلسل "سكن البنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر ، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ألفت عمر، حسني شتا.