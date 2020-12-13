بعد إشادته بقدرته على إضحاكه.. أوس أوس لسمير غانم:"شهادة افتخر بيها وربنا يديك الصحة ونفضل نتعلم منك"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد أسامة أوس أوس عن سعادته الكبيرة بإشادة الفنان القدير سمير غانم بقدرته على إضحاكه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أوس أوس مقطع فيديو من لقاء الفنان سمير غانم في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وعلق عليه قائلاً:"أوسا، بسوسة، مش هتفرق يا أسطورة الضحك فى الوطن العربي، شهادة افتخر بيها وربنا يديك الصحه ويخليك لينا ونفضل نتعلم منك، الأسطورة، سمير غانم ".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.