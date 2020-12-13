بالأحمر الجريء.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها ممسكة جائزة من أحد التكريمات لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستجرام.

وظهرت منة فضالي بفستان باللون الأحمر طويل، تاركة شعرها القصير منسدلا، معتمدة على أحمر شفاه باللون الأحمر الجرسء، دون التكلف بوضع أي من الإكسسوارات.

وعلقت منة فضالي علي الصور قائلة: "أشياء بسيطة جدًا لإضفاء البهجة بداخلك، فقط كن راضيًا بما لديك، راضيًا عن مصيرك وآمن بسعادتك".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالآتي:

جميلة – قمر – أنيقة دائمًا.

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وشاركت منة في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.

وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالاضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكانت الفنانة منة فضالى قد كشفت فى تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية فى عينها.

وقالت منة فضالى: "إن والدتها خرجت من المستشفى وحالتها الصحية فى تحسن كبير وتستكمل علاجها فى المنزل".