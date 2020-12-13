تعرف على سبب انفصال دينا الشربيني و عمرو دياب

ما زال الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني قائما، دون أن يستطيع أحد تأكيد سبب الخلاف، وإن كان موضوع حمل دينا الشربيني هو الأكثر منطقية لتطور الأحداث بين الثنائي.

وتمحورت أسباب الخلافات بين الغيرة أحيانا، ورغبة دينا الشربيني في إعلان الزواج رسميا، أحيانا أخرى، أو رغبتها في الحمل والإنجاب أحيانا ثالثة، دون تأكيد تام للسبب الحقيقي الذي أدى للانفصال بالفعل.

مصدر مقرب جدا من عمرو دياب فجر مفاجأة كبيرة، مؤكدا أن كل هذه الأسباب غير صحيحة، وأن السبب الحقيقي للخلاف هو حمل دينا الشربيني بالفعل، ورفض الهضبة هذا الحمل.

وقال المصدر إن رغبة دينا الشربيني في الحمل ليست سبب الخلاف، وإنها حامل بالفعل، وهو الحمل الذي يرفضه الهضبة تماما، خاصة أنه لم يعلن رسميا زواجهما إلا للمقربين والأهل والأصدقاء فقط، والمرة الوحيدة التي تحدث عنها استخدم وصف "فريق العمل"، دون أن يقول أبدا زوجتي، وهو ما فعلته دينا الشربيني، التي تحدثت عن عمرو دياب في أكثر من مناسبة دون وصفه بالزوج أبدا.

كانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.