بعد تكريمه عن فيلم "الخطة العايمة".. محمد عبد الرحمن لجمهوره:"يارب دايمًا ابقى عند حسن ظنكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة نتيجة تكريمه أمس من مهرجان "نجم العرب"، كأفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم الخطة العايمة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد عبد الرحمن صورة له أثناء تكريمه، وعلق عليها قائلاً :"الحمد لله، جائزة أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم الخطة العايمة نجم متوهج من مهرجان نجم العرب ٢٠٢٠".

وتابع محمد عبد الرحمن قائلاً:" مبروك لكل إخواتي وأصدقائي صناع الفيلم ويارب الفيلم يحصد جوايز أكتر وأكتر، بشكر كل الجمهور العظيم، ويارب دايمًا ابقى عند حسن ظنكم".

فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.