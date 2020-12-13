زينة تحتفل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم "الفلوس" من مهرجان "نجم العرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام ، وكانت الصورة أثناء تكريمها من مهرجان نجم العرب

جائزة أفضل ممثلة سينما لعام 2020 عن فيلم الفلوس ، جائزة نجم العرب بتصويت الجمهور من الخليج كافضل ممثلة سينما.. شكراً جمهوري الغالي وهي المرة الثانية التي أحصل فيها علي جائزة نفس العمل لعام 2020 .

شاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح الصريطي.