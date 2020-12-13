أوس أوس يرد على «سمير غانم»: أوسا.. بسوسة.. مش هتفرق يا أسطورة

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" فيديو للفنان سمير غانم، من برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وسألت وفاء الكيلاني، الفنان سمير غانم عن من هو أكثر فنان كوميديا في الوقت الحالي يضحك سمير غانم حسب الترتيب، ورد سمير غانم عليها: "في ناس كتيرة معرفش اساميهم وحلوين أوي، مثلًا في حمدي الميرغني، علي ربيع، و أوسة ولا أوس أوس القصير دا".

و علق أوس أوس علي الفيديو، مازحًا ردًا علي سمير غانم: " أوسا.. بسوسة ..مش هتفرق يا اسطورة الضحك فى الوطن العربى شهادة افتخر بيها وربنا يديك الصحة ويخليك لينا ونفضل نتعلم منك ".

و جاءت التعليقات من قبل المتابعين له علي الفيديو كالاتي:

عسل و الله – و الله اوسا طلع اسم حلو – بنحبك يا اوسا.

و يشارك محمد أسامة في مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

و من أعمال أوس أوس مسلسل هوجان الذي عُرض في السباق الرمضانى 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

و كان قد استعاد الفنان محمد أسامة "أوس أوس" أحد أبطال "مسرح مصر"، ذكريات مسلسل "هوجان" الذي عُرض في رمضان 2019، حيث نشر مقطع فيديو له من الكواليس، عبر حسابه على موقع "انستجرام".

وظهر في الفيديو أوس أوس برفقة الفنان محمد عادل امام وكريم محمود عبد العزيز داخل لوكيشن العمل في حالة بهجة علي أنغام أغنية يالا ياهو يالا ياشوق نالت إعجاب متابعيه.