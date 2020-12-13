رانيا فريد شوقى تهنئ مجدى كامل بـ عيد ميـلاده

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان مجدى كامل بـ مناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلقت على الصورة قائلة: "الفنان الجميل الجدع مجدي كامل كل سنة وانت طيب يا صديقي الطيب اوي وعقبال مليون سنة يا رب". اقرأ أيضا: واحتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل، ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت مها أحمد على الصورة قائلة: "كل سنة وانت طيب يا غالي يا اخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى.. كل سنة وانت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب.. كل سنة وانت قدوة لكل محبينك.. كل سنة وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت.. كل سنة وانا وولادى فخورين بيك.. كل سنة وانت في حياتنا وفحياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك". يذكر أن مسلسل "رسايل" كان أحدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين، وبمشاركة خالد سليم، وأحمد حاتم، ورامز أمير، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيرى، ورامى فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصرى، ومحسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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