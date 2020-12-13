حصد المنتج وليد منصور جائزة أفضل منتج لعام 2020 في مهرجان نجم العرب فى الحفل الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبري بمدينة نصر، وذلك بناءً على تصويت الجماهير العربية بعد النجاحات المتتالية التي حققها في السينما .
ويعكف وليد منصور حاليًا علي التحضير لفيلمه الجديد "أهل الكهف" ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة علي أن يتم عرضه العام المقبل 2021.
يذكر أن اَخر أعمال وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وعرض العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية وتم تصوير أحداثه مابين مصر والمغرب.
والفيلم تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، ومشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور بعد سلسلة النجاحات التي قدمها منصور منذ دخوله عالم الإنتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وليد منصور يفوز بجائزة أفضل منتج في مهرجان نجم العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.