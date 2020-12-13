بمشاهد الفلاش باك.. مي عز الدين تخلق روحا جديدة بالدراما في خيط حرير

ما زالت النجمة مى عز الدين تتلقى الكثير من الإشادات عن دورها في مسلسلها "خيط حرير"، والمعروض حاليا على شاشة قناة "أون"، حيث تحمل الحلقات المزيد من التشويق والإثارة، حتى بات الجمهور ينتظر كل حلقة جديدة بفارغ الصبر لمتابعة الصراع الدائر بين نجوم العمل، خاصة مع ارتفاع وتيرة الأحداث، ما يؤكد أن العمل مختلف وشديد المتعة الفنية.

ونجحت مى عز الدين فى أن تخلق روحًا جديدة فى الدراما تعتمد على "الفلاش باك"، ونجحت فى توظيفها باقتدار، إذ تخيل الجمهور أنها تظهر بشخصيتين خلال العمل، وليست شخصية واحدة، من شدة تقمصها لشخصية "مسك"، حيث استطاعت التنقل بين مشاهد الفلاش باك والمشاهد الحية بشكل جذاب ومؤثر، ما أضفى على العمل سحرا خاصا تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وترجم جمهور السوشيال ميديا هذا بإعجابه وفهمه لطريقة "الفلاش باك" وانجذب لأحداث القصة، وركز فى مشاهد الفلاش باك التى تركت أثرا فى نفوس المشاهدين، ومنها مثلا استرجاع "مسك" وعلاقتها بحازم وكيف بدأت صداقتهما وطريقة خداع حازم لها، وإيهامها أنه موظف عادي وليس ابن صاحب الشركة، وأيضا مشاهد سوسن بدر وهى ترفض زواج ابنها "حازم" من "مسك".

ويشارك فى "خيط حرير" نخبة من النجوم على رأسهم محمود عبد المغنى، ونيقولا معوض، ومى سليم، وهنادى مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمى، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

المسلسل يذاع فى الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.