لقاء سويدان برفقة محمد نور في أحدث ظهور وتعلق:"أحلى صحاب"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء بالصورة برفقة المطرب محمد نور وعلقت على الصورة قائله:" أحلى صحاب".

وعلق أحد المتابعين على الصورة وكتب : أجمل نجوم بحبكم.

والجدير ذكره أن آخر أعمال لقاء سويدان مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.

