محمد نجاتي يحيي الذكرى الثالثة لرحيل والداه بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان محمد نجاتي الذكرى الثالثة لوفاة والداه الراحل ، ونشر نجاتي صورة لوالداه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعبر عن حزنه لرحيله معلقاً :"حبيبي وأبويا وصاحبي.. الذكرى الثالثة لوالدي اسالكم الدعاء".

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيه داعيين له بالرحمة والمغفرة.

يشار الفنان محمد نجاتي حالياً في مسلسل "ضربة معلم" وهو من بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

يذكر أن أخر أعمال محمد نجاتي مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذى عرض فى السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد بدير، محمد نجاتي، سارة سلامة، طارق صبري، مدحت تيخا، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، مايسه الرباط، نرمين ماهر، إنتاج عصام طنطاوي، سيناريو وحوار فتحى الجندي وإخراج عادل الأعصر.