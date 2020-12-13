بملابس كاچول.. درة تخطف الأنظار بصحبة زوجها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة درة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت درة صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها بإنستجرام ، بدت في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية هي وزوجها ملابس كاچول باللون الأسود.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات :" القمر ربنا يسعدك يا أجمل ملكة".

وفي سياق آخر، عُرض لدرة مؤخرًا عبر قناة "DMC" حكاية "أول السطر" ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهي بطولة عمر الشناوي، ريم عبد القادر، صالح عبد النبي، وهي من إخراج محمود كامل.