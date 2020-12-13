سيرين عبد النور تتألق بالبيج والنبيتي من لبنان

نشرت سيرين عبد النور صورًا جديدة لها من لبنان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تظهر سيرين عبد النور مرتدية بنطلون وتيشيرت مع جاكيت وحزام باللون البيج، مع بوط شتوي باللون النبيتي، ونظارة شمس باللونين النبيتي و الأسود.

و من الناحية الجمالية تركت سيرين عبد النور شعرها منسدلا علي كتفها، مع ميك اب هادئ و قرط كبير باللون الذهبي.

وعلقت سيرين علي الصور قائلة: " يوم الأحد سعيد، عد أقواس القزح، و ليس الرياح الرعدية".

وخضعت سيرين عبد النور لجلسة تصوير مميزة مع مصور المشاهير راني فواز، حيث تألقت بفستان مثير باللون الأحمر المرصع بالأحجار الكريمة، التي أضفت عليه لمسات من الأناقة والجمال.

وفي سياق متصل باشرت الفنانة سيرين عبد النور وحسن الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي، بتصوير برنامج the masked singer” إنت مين؟" الذي يشارك فيه 12 نجمًا من مجالات مختلفة، يقدمون إستعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة (سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي) اكتشاف هوية النجوم تباعًا.