حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب.. شاهد

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من تكريمها بمهرجان "نجم العرب"، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في حكاية "أمل حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا".

وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة "جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب عن أمل حياتى "إلا أنا" مش هقدر أوصف امتنانى وسعادتى للجائزة.. أحب أشكر كل المقيمين على العمل.. وشكرا لإدارة مهرجان نجم العرب".