خليك محترم وكويس.. شاهد.. هجوم من حمو بيكا على حسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو بث مباشر له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهاجم حمو بيكا، مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب عدم ذكر اسمه، أثناء تحدثه عن المهرجانات الأكثر بحثًا لعام 2020، ناسبًا النجاح له فقط، دون ذكر أسماء المشاركين في العمل معه مثل حمو بيكا وعمر كمال.

وقال حمو بيكا في البث المباشر: "بدون ذكر أسماء غير الناس الجدعة، في سنة 2020 تم البحث على جوجل لأكثر أغانٍ متداولة، منها عود البطل عمر كمال، وبنت الجيران عمر كمال، وشمس المجرة عمر كمال وحمو بيكا، وأنا بيكا لوف ماي فانز حمو بيكا".

وأضاف: "لما تيجي تطلع تتكلم على الناس واحنا واكلين عيش وملح مع بعض، ومن قبل أي حاجة إحنا اخوات، بس لما تيجي تقول النجاح لازم تحدد النجاح مين اللي عمله معاك، انت ظاهر للشعب المصري إنك اناني وبتحب النجومية لنفسك وبس، خليك محترم وكويس".

وأوضح حمو بيكا: "أخونا عمر كمال لما سمع عن النجاح كتب إحنا نجحنا، محددش مين، فانت أساسا حياتك كلها غلط، عاوز تحقق نجاحاتك لوحدك، وريني نجاح لوحدك هتعرف تطلع بيه ازاي، لما بشتغل بيبقى نجاحي ليا ومع فرقتي مش لوحدي".

وأنهى حمو بيكا الفيديو قائلا: "هي دي المعلومة اللي كنت عاوز اقولها للناس، بعد كده أي حد هيقول كلمة مش على مزاجي أنا مش هسكت".

فيما طرح المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة "في قلبي مكان" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أغنية عمر كمال الجديدة لا تنتمي إلى نوعية أغاني المهرجانات التي اشتهر بها في الفترة الأخيرة.

الأغنية من كلمات محمود عليان، وألحان خالد غريب، وتوزيع حسام سعيد، وإخراج أحمد رأفت.

واحتفل عمر كمال مؤخرًا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على "يوتيوب"، غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.