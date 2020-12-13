نبيل الحلفاوى يكشف كواليس ديوانه عام 1987

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن سر كتابة عناوين الأشعار التى قدمها فى ديوانه عام 1987 والتى تناثرت على الكتاب وطرحه فى السوق بهذا الشكل.

وكان احد متابعى نبيل الحلفاوى، قد نشر صورة من غلاف الديوان وعلق عليها الفنان قائلا: "عندما سألني الأستاذ عدلي فهيم عن القصيدة التي سأختارها لتكون عنوانا للديوان.. قلت إنني لن أفضل إحداها على الأخريات.. فليكن بلا عنوان محدد وننثر معظم العناوين على الغلاف.

وكان علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري العام المصري، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

ورغم هزيمة ذئاب الجبل، إلا أن نبيل الحلفاوي، أشاد بدفاعهم، معلقًا عبر تغريدة له على تويتر: «دفاع المقاولين ما بيشتتش مهما كانت صعوبة اللحظة. ما شاء الله على الثقة وهدوء الأعصاب .. فكروني بعماد النحاس لاعبا».

وحقق فريق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري ويحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره.

جاء هدف اللقاء الأول، عبر النيران الصديقة، عن طريق المدافع خالد الحسيني، بينما أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

بدأ اللقاء بضغط للذئاب وسدد سيف الجزيرى كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك ويمسكها محمد ابوجبل حارس الزمالك وترتد الكرة الى مصطفى محمد يراوغ من الناحية اليسرى فى الدقيقة الأولى ويسددها تصطدم فى دفاعات المقاولون العرب وتتحول إلى ضربة ركنية.