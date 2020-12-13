أعلن طبيب التغذية هاني أبو النجا وفاة والدة الفنان مراد مكرم منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وحل الفنان مراد مكرم، ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الأكيل الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال مراد مكرم إن سر نجاح برنامج "الأكيل" هو التجديد دائما لأن أنا وفريق العمل نسعى لتقديم الأكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لأن الشعب المصري بيحب الأكل وثقافة الأكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية لذلك برنامج الأكيل أباح عن اهتمامات الناس".

وأضاف مراد مكرم: "برنامج الأكيل سبب رزق للكثير من الناس وذلك أحد أسباب نجاحه لأن المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت أرباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الأكيل".

وتابع: "على مدار 6 سنوات من تقديمي برنامج الأكيل حافظت على المصداقية وأقدم رأيي في الأكل بمنتهى النزاهة بعيدا عن المجاملة حتى وإن كان المطعم قام بشراء الحلقة بمقابل مادي بهدف الدعاية .. لأن محدش كاسر عيني وأقدم تعليق بطريقة محترمة لأن في الأساس الأكل ذوق".

واستطرد مراد مكرم حديثه: "ليس من حقي أن أقول إن هذا الطعام سيئ أو شيء آخر لأن هذا حكم صادر عن شخص واحد وفي النهاية لكل واحد ذوقه في الطعام وملاحظاتي تكون موضوعية كي لا يعود الأمر بخسارة على صاحب المطعم".

وعن سؤاله من الأقرب إليك مراد مكرم مذيع الأكيل أم الفنان، أجاب: "الأمران مختلفان عن بعضهما الفن بالنسبة لي شغف وحلم منذ الطفولة، وكنت أتمنى أن أصبح ممثلا ومطربا ولكن تناول الأكل هواية".

وقال مراد مكرم إن سر نجاح برنامج الأكيل التجديد دائما لأني وفريق العمل نسعى لتقديم الأكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لأن الشعب المصري يحب الأكل وثقافة الأكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية".

وكشف مراد مكرم عن أقرب الأدوار التي قدمها إلى قلبه وهو دور "عزيز" الذي قدمه في مسلسل "ليالي اوجيني"، لافتا إلى أنه قبل بالعمل بنصف أجره مقابل الدور لأنه أعجبه كثيرا.

وقال مكرم لـ دوت الخليج إنه كان من الصعب رفض دور عزيز لأنها شخصية لديها مزيج من المشاعر والصراعات لذلك قبلت بأجر قليل.

قال مراد مكرم إن الفنانة يسرا هي "وش السعد" عليه بعد مشاركته معه في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" و"الحساب يجمع"، لافتا إلى أنه منذ أن شارك في أعمالها وهناك نقلة نوعية في مشواره الفني.

ذكر مراد مكرم أن أدوار الشر التي قدمها حققت نجاحات كبيرا، ورفضت تنصيف نفسى بفنان أدوار الشر.

أعلن الفنان مراد مكرم عن أنه سيخوض تجربة الغناء ولكن بطريقة مختلفة مع الشاعر والملحن مدحت الخولي، مشيرا إلى أنه أولى تجاربه الغنائية.

وقال مراد مكرم إنه سيقدم الأغاني ليس بطريقة طربية ولكنه سيقوم بسرد قصص ومواقف إنسانية منها أغنية: "أنا غبي".

قال الفنان مراد مكرم إن بوست "ربوا عيالكوا" الذي كتبه وأثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا كان سببه أنه رأى أن المجتمع المصري معاييره تغيرت بشكل كبير إلى الأسوأ، ولم تعد مفاهيم التربية مثل الماضي.

وأضاف مراد مكرم أنه تحدث أيضًا عن تعرض الفتيات للتحرش في سن مبكرة وهو ما دفعه لاتخاذ قرارات من أجل حماية ابنته، لافتا إلى أنه يرفض أن تمشي ابنته في الشارع بدون تواجد أحد معها خوفا من تعرضها لأي موقف خطير.

وكشف مراد مكرم أن سبب تعرض النجوم للتنمر والانتقادات عبر سوشيال ميديا لأن أخلاقيات المجتمع تغيرت كثيرا وأصبحت الناس أكثر عدوانية ويفجرون طاقتهم السلبية بهذه الطريقة.