هنا الزاهد تفوز بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان نجم العرب

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بحصولها على جائزة أحسن ممثلة من خلال دورها فى فيلم الغسالة فى مهرجان نجم العرب ونشرت صورتين لها أثناء تكريمها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت هنا الزاهد قائلة: "مهرجان نجم العرب شكرا جدا ومبسوطة من جائزة أحسن ممثلة عن فيلم الغسالة من تصويت جمهور الخليج. . إن شاء الله اللي جاي أحلى".

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فيلم "الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".