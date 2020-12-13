الجو جميل لـ عمرو دياب تصل لـ 5 ملايين مشاهدة ..فيديو

وصلت نسب مشاهدة أغنية الجو جميل للنجم عمرو دياب الى 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيته “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ، و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يا بلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.