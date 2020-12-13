رامي صبري مقتنص الجوائز في مهرجان "نجم العرب"

ونشر صورته من المهرجان عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : شكراً للجماهير العربية على منحي جائزتين من مهرجان نجم العرب عن أغنية حياتي مش تمام وأغنية غريب الحب.

وهنأته المطربة أصالة وكتبت : الف مبروك يا أحلي رامي بالدنيا ، ورد علي تلك التهنئة معلقاً :" حبيبتي صولا الله يبارك فيكي ويخليكي لينا يا غالية". يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.

وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.



القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المطرب رامي صبري عن تكريمه في مهرجان "نجم العرب" أمس في دورته الخامسة ، حيث فاز بجائزتين عن أحدث أغانيه والتي حقق خلالهما نجاحاً جماهيرياً وهما " حياتي مش تمام ، غريب الحب".