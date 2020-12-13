أحمد مالك يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن التحضيرات التى يخطوها استعداداً للعالمية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد مالك عن بعض الخطوات التى يخطوها دائماً فى أفلامه استعدادا للعالمية، موجهاً هذه الخطوات كنصائح للشباب التى تسعى دائماً لتطوير ذاتها.

وقال أحمد مالك لـ"دوت الخليج الفني"، "أهم حاجة أن الواحد يشتغل على نفسه كفنان وأنه يصدق الشخصية التى يجسدها عشان الناس تصدقه، وبعد كده تيجي الخطوات التكنيكية، وهى اتقان اللغة واستيعاب السوق العالمي".

وتابع"ولازم الشخص طول الوقت يتعلم ومبيقولش خلاص أنا كده اكتفيت، أنا لحد دلوقتي لسة مش حاسس أنى عملت حاجة ولسة عاوز اتعلم أكتر وأكتر، اه عندي رضا على شغلى بس مكتفتش".

يذكر أن الممثل الشاب أحمد مالك بدأ أول خطواته نحو العالمية من خلال بطولته لفيلم عالمي بعنوان Montréal Girls تحت إدارة المخرجة الكندية الشهيرة Patricia Chica.