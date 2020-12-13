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الخطة العايمة يحتل المركز الثالث فى قائمة إيرادات الأفلام المعروضة

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احتل فيلم الخطة العايمة المركز الثالث من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 44 ألفا و900 جنيه ليلاحق فيلم "خان تيولا" الذى يأتى فى المركز الثانى. 

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله". 

جدير بالذكر المنتجة "شهد رمزي" ابنة المنتج والموزع السينمائي "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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