أوكا لـ مي كساب: "ألف سلامة عليكي يا أم العيال"

نشر أوكا مغني المهرجانات صورة ظهر فيها ممسكًا بيد زوجته المطربة مي كساب، من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".

وعلق أوكا على الصورة قائلًا: "الف سلامه عليكي يا ام العيال يا كل حاجه في حياتي".

وتفاعل متابعو أوكا معه وجاءت أـبرز التعليقات: ربنا يعافيها ويشفى كل مريض يارب – الف سلامة عليها – يارب خير

ولم يكشف أوكا عن سبب مرض زوجته مي كساب مكتفيا بالدعاء لها فقط.

واحتفلت مي كساب، بعيد ميلادها الـ 39 وهي من مواليد 8 ديسمبر 1981 وتعد واحدة من أبرز الفنانات اللائى لهم بصمة في مجال الغناء الشعبى.

وظهرت مي كساب في الصورة من خلال احتفالها بعيد ميلادها رفقة زوجها المطرب أوكا.

وقدمت مي كساب الشكر لجمهورها وزوجها علي تهنئتهم لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث علقت على الصورة:" مع بدايه عامي الجديد شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمه من رب العالمين شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجه في دنيتي بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال."

وتتميز مي كساب بمتابعة الأناقة والموضة المتعارف عليها لكل عام؛ حيث تميل إلى الاطلالات الغريبة غير التقليدية.

ونشرت مي كساب صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت مي كساب في الصورة من خلال احتفالها بعيد ميلادها رفقة زوجها المطرب أوكا.

يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

وشوقت الفنانة مي كساب متابعيها عن صدور أغنية جديدة لها تحمل اسم "اسم الله" قريبًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي كساب صورة بها شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير، مع وجود بنتين أخرتين أحداهما ترتدي لبس سوبرمان، و مكتوب أسم الأغنية " اسم الله " من الأعلى.

وعلقت مي كساب على الصورة كاتبة: "حبايبي الحلوين جاهزين ؟ #إسمالله قريبًا".