نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" توجه فيها رسالة إلى مصر تحت هاشتاج "مصر_تتحب_عشان كل حاجة فيها".

وقالت كندة علوش: "مصر تتحب عشان كل حاجة فيها.. ناسها وحلاوتهم وطيبتهم وكرمهم.. هواها ونيلها وعظمتها.. تاريخها حضارتها وفنها".

وأعربت عن أمنياتها في العام الجديد 2021 الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

وغردت كندة علوش، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "صباحكن خير وسعادة وصحة ونجاح.. #صباح_الأمل بسنة جديدة تمحي غرابة السنة الماضية وقسوتا وعبثيتا.. وتحمل معاها الفرج يارب سنة توقف فيها الحروب وتنتهي الأوبئة. المهجر يرجع عبادو والمظلوم ياخد حقو الاقتصاد يزدهر والناس ترتاح.. سنة خير ورزق وبركة عالجميع يارب".

وتستعد حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم "بلالين" من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، وسوسن بدر، وعلا رشدي، ومصطفى خاطر.

ويعد مسلسلها الجديد "ضي القمر" من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، ومحمود العمروسي، وأحمد عبد الله محمود، ومروة عيد، وريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل "إلا أنا".

وشاركت كندة علوش فى مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، وفريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم "الأصليين"، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.