8 أفلام تحقق إيرادات بقيمة 230 ألف جنيه

حققت الأفلام المعروضة حاليا بدور العرض، إيرادات بلغت 230 ألفا و827 جنيها، أمس حيث يشهد عرض 8 أفلام وهم "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "فيرس"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا".

ومن بين الأعمال المعروضة فيلم "الصندوق الاسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

تصدر فيلم "الصندوق الأسود" لـ منى زكي، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت النجمة منى زكي، خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على CBC، إن الضرب داخل أحداث فيلم الصندوق الأسود كان حقيقيا.

وأضافت: "كنا بنضرب بعض بجد فى الصندوق الأسود، وفى مرة محمد فراج دماغه ورمت زى "توم أند جيرى" بسبب ضربى له على رأسه بالمسدس".

وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

السينمات التي يعرض بها الفيلم:

القاهرة:

التحرير - نايل سيتي - أوديون - كوزموس - مترو - داون تاون - كايرو بالاس - ميامي - بندر المعادي - الرحاب - جالاكسي - الزمالك - جراند حياة - مول العرب - أمريكانا بلازا - مول مصر - الهرم - كايرو مول - داندي مول ـ سكيب أكتوبر ـ دريم أكتوبر ـ سيتي ستارز ـ جولدن ستارز ـ بوينت 90 ـ كايرو فستيفال ـ فيوتشر مول ـ بورتو كايرو ـ صن سيتي ـ فوكس ألماظة ـ نورماندي شتوي ـ جولف العبور ـ الماسة ـ تيوليب ـ منتزه الحلمية ـ القوات الجوية ـ مدينتي.

الإسكندرية والمحافظات الأخرى:

جرين بلازا ـ أمير ـ سان ستيفانو ـ فوكس إسكندرية ـ مترو إسكندرية ـ العجمي ستارز ـ فريال إسكندرية - جالاكسي المنصورة - الكروان بورسعيد ـ الحرية إسماعيلية ـ دنيا إسماعيلية ـ دنيا بنها ـ لافيستا دمنهور ـ جراند الغردقة ـ سيجال الغردقة ـ كيروسيز شرم الشيخ ـ بورتو السخنة ـ المصرية بلازا الزقازيق ـ جالاكسي طنطا ـ ريفولي طنطا ـ شيفال طنطا ـ صيدناوي أسيوط ـ سكيب المنيا ـ سي سينما الجونة ـ سي سينما الأقصر ـ سي سينما الفيوم ـ سي سينما شبين الكوم.