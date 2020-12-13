نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
وقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
أعلن طبيب التغذية هاني أبو النجا وفاة والدة الفنان مراد مكرم منذ قليل بعد صراع مع المرض.
ما زال الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني قائما، دون أن يستطيع أحد تأكيد سبب الخلاف، وإن كان موضوع حمل دينا الشربيني هو الأكثر منطقية لتطور الأحداث بين الثنائي.
نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو بث مباشر له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم.. ووفاة والدة مراد مكرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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