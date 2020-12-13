مهرجان "نجم العرب" يكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

نشر الفنان و الكتاب المصري عمرو محمود يس صور من تكريمة بمهرجان "نجم العرب" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وحاز عمرو محمود يس علي جائزتين بمهرجان "نجم العرب" الأولي لأفضل كاتب سيناريو برمضان

2020، و الثانية بأسم الفنان الراحل محمود يس.

وظهر عمرو يس مرتدي بدلة سوداء أنيقة باللون الأسود، ممسكًا بالجائزتين في يده، بصحبة عائلته.

و علق محمود يس علي الصور قائًلا: "شكرا مهرجان نجم العرب على تكريم اسم الفنان محمود ياسين .. و شكرا لتصويت الجمهور العربي باستفتاء مهرجان نجم العرب لافضل كاتب سيناريو برمضان 2020".

و جاءت التعليقات من قبل المتابعين له كالاتي :

مبروك – تستاهل – ربنا يرحمه و يغفر له الفنان القدير محمود يس.

و كان قد قال عمرو محمود ياسين، إن والده لم يوصِي في آخر أيامه بشيء بعينه، ولكن على مدار الحياة كان يعطيه توصيات، معقبا "كان دايما يقولي أي يوم تحس أنك غلط وقف وعيد حساباتك مرة تانية".

وأضاف "ياسين"، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "إحنا كنا أصدقاء بس كنت بخاف منه جدا.. بس مش بسبب أنه عنيف، لا كان بسبب أن زعله كان وحش، ولما كان يخاصمني كنت بكتئب"، معقبا "كان بيزعل لما يجيلي استدعاء ولي أمر".

وأكد "كان دايما يوصيني بأني مكملش في الغلط حتى لو هخسر ناس قريبين مني"، متابعا "ضربني مرة واحدة بس وكان بالكتاب".

وتابع "كان راجع من التصوير وكنت بذاكر نحو وهو قعد يسألني وأمي غششتني غلط فضربني بالكتاب على ضهري".

و حرص الفنان عمرو محمود يس علي توجيه رسالة لوالده بعد الدفن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

وكتب عمرو : " وصلت بابا لاخر محطه في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله اللي هو ارحم بيه مننا كلنا ارجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليله ستكون ليلته الأولى بقبره ".

أضاف : اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنه اللهم عامله بما انت اهله. اللهم اكرم نزله اللهم ارحم روحًا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء".