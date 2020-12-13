إنجى المقدم تفوز بجائزة أفضل ممثلة دور تانى فى مهرجان نجم العرب

حصلت الفنانة انجى المقدم على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "بهيرة" فى مسلسل (لعبة النسيان ) من مهرجان نجم العرب .

ونشرت انجى صورتين لها اثناء تكريمها وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت انجى قائلة " شكرا مهرجان نجم العرب على التكريم و على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "بهيرة" فى مسلسل (لعبة النسيان) ".

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وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان احدث أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.